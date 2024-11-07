В новых учебниках истории появилась правда о революции 1917 года: «В Союзе о трагедии не говорили»

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Новая концепция преподавания истории в России не заканчивается на революции 1917 года, а позволяет школьникам больше узнать про Гражданскую войну и трагедию Белого движения.
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