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Царьград

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Экскурсии и викторины в "Макете Москвы" на ВДНХ ко Дню студента 25 января

Экскурсии и викторины в "Макете Москвы" на ВДНХ ко Дню студента 25 января

В День студента, 25 января, в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдут экскурсии и викторины. Участники узнают о столичных образовательных учреждениях и смогут проверить свои знания о градостроительстве и истории Москвы.

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