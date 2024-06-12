ФСБ: 33 незаконных мигранта выдворены из Мариуполя

ФСБ Сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике совместно с республиканскими МВД и Росгвардией провели рейд в Мариуполе и Волновахском районе по выявлению мигрантов, незаконно находящихся на территории России.
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