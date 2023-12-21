Несколько сотен моделей Mercedes-AMG G 63 4х42 отозваны компанией Mercedes-Benz после того, как было выявлено, что корпуса дифференциалов заднего моста могут не соответствовать требованиям по прочности, сообщает iXBT.
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