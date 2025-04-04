После освобождения от украинских боевиков территории под Суджей, волонтёры обнаружили останки детей. По мнению военного обозревателя Владислава Шлепченко, ответственность за подобные преступления должна нести не только военная верхушка, но и политическая и экономическая элита Украины, которая способствовала ведению войны подобными методами.
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