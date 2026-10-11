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ФедералПресс

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Российская армия освободила за сутки 4 населенных пункта

Российская армия освободила за сутки 4 населенных пункта

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Вооруженные силы РФ освободили села Новотроицкое и Петровское в ДНР и взяли под контроль населенные пункты Резниково и Купино (Харьковская область).

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