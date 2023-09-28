Очередная группа военных ВСУ сдалась в плен у Работино и Пятихаток

У Работино и Пятихаток сложилась непростая ситуация для ВСУ - солдаты сдаются в плен.На Запорожском направлении, где не прекращаются бои, Вооружённым силам России удаётся успешно отражать атаки украинской армии.
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