Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению абортов

Минздрав России одобрил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, они в том числе содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение, соответствующий документ опубликован в рубрикаторе клинических рекомендаций министерства здравоохранения.