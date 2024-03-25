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Число судебных заседаний с участием аппарата новосибирского бизнес-омбудсмена увеличилось в 2,5 раза

За 2023 год аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области было принято участие в 81 судебном заседании арбитражных судов и судов общей юрисдикции в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне предпринимателя (в 2022 году – 32, в 2021 – 37) и в 18 судебных заседаниях в качестве слушателей, дано заключение по 1 уголовному делу.

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