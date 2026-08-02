Армия России поразила 156 районов дислокации украинских формирований и наёмников

Вооружённые силы России провели масштабную операцию по поражению тыловых объектов противника. В течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ключевым элементам инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
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