Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Армия России поразила 156 районов дислокации украинских формирований и наёмников

Армия России поразила 156 районов дислокации украинских формирований и наёмников

Вооружённые силы России провели масштабную операцию по поражению тыловых объектов противника. В течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ключевым элементам инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

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