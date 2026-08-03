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stroim21

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Как я создаю декоративный огород: искусство сочетать урожай и эстетику

Как я создаю декоративный огород: искусство сочетать урожай и эстетику

Всё чаще я ловлю себя на мысли, что современный садовод кардинально изменился. Ко мне приходят клиенты, которые ещё пару лет назад категорически отрицали любую работу с землёй, а теперь просят спроектировать не просто грядки, а полноценное ландшафтное пространство, способное и накормить, и подарить эстетическое удовольствие.

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