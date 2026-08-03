Как я создаю декоративный огород: искусство сочетать урожай и эстетику

Всё чаще я ловлю себя на мысли, что современный садовод кардинально изменился. Ко мне приходят клиенты, которые ещё пару лет назад категорически отрицали любую работу с землёй, а теперь просят спроектировать не просто грядки, а полноценное ландшафтное пространство, способное и накормить, и подарить эстетическое удовольствие.