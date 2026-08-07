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Химик Дорохов: сжигание травы и мусора на даче опасно из-за токсичных образований

Химик Дорохов: сжигание травы и мусора на даче опасно из-за токсичных образований

Сжигание сухой травы, листьев и другого мусора на дачном участке сопровождается образованием большого количества загрязняющих веществ и принципиально отличается от промышленной переработки отходов, рассказал "Газете.

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