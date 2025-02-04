Участник СВО пытается добиться объективного расследования обстоятельств своего избиения в Ялте

Фото: Гала АмарандоПредседатель Следственного комитета России принял решение о передаче в Главное следственное управление СК России уголовного дела об избиении участника специальной военной операции в Ялте.
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