Почему дети скрипят зубами во сне?

Дедушка Рубус узнал у детского стоматолога все о бруксизме. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Ольга Хахалина и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.
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