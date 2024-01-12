Происходят инфаркты и инсульты. Россиян предупредили об опасности солнечных вспышек

Российские ученые предупредили о целой волне крупных вспышек на Солнце в наступившем году. Небесное светило достигнет пика своей активности, что грозит мощными магнитными бурями, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии