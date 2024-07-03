НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 658 подписчиков

«Танки русских преграждают дороги отхода». Катастрофа немецкой 4-й армии

«Танки русских преграждают дороги отхода». Катастрофа немецкой 4-й армии

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск. Красная Армия отомстила за страшный разгром 1941 года в Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх