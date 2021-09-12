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Почти все американцы были уверены, что «Криденс» — группа из южных штатов

Почти все американцы были уверены, что «Криденс» — группа из южных штатов

Когда осенью 1969 году Creedence Clearwater Revival отправились на репетиции, готовить материал для четвёртого студийного альбома, сформировался парадокс: о группе, ставшей за год всемирно известной, на родине никто в сущности ничего не знал.

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