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В Уфе на строительной площадке из-под земли забил «фонтан» высотой с 10-этажный дом

В Уфе на строительной площадке из-под земли забил «фонтан» высотой с 10-этажный дом

Вчера 17 июля в телеграм-канале телеканала UTV было опубликовано невероятно «освежающее» видео. На нем из-под земли на стройплощадке в микрорайоне «Яркий» в Демском районе забил поток воды, который, по словам очевидцев, достигал высоты в 10 этажей.

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