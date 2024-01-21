В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела по факту неправомерных действий медицинских работников в Челябинской области

Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению.
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