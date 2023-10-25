«Да наплевать на эту квартиру, если из-за нее придется остаться сиротой!» – горячится Светлана

Галина Войсковая

Одна моя знакомая тоже уверяла, что дом в котором живёт её мать с отчимом, оставил ей отец. Оказалось, при разводе родители решили не делить дом, а оформить его на дочь. Она же у них одна. Всё равно после их смерти ей достанется. Чего ж лишний раз по нотариусам ходить. Родная дочка не выгонит же мать из собственного дома. Может и здесь квартиру также оформили на дочь.