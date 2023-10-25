— Я, честно говоря, сильно удивилась, когда узнала, что Светка с Антоном после свадьбы к его матери жить пошли! – рассказывает про подругу двадцатисемилетняя Татьяна.
«Да наплевать на эту квартиру, если из-за нее придется остаться сиротой!» – горячится Светлана
Комментарии
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ВАСЬКА Моисеенко
Надо же! Как легко, высели мать!
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3 д.
Iron Butterfly
Отчима-легко. Родной отец оставил квартиру дочери,а не для чужого мужика удобный траходром. Если така любофф,пусть ведет свою любовь к себе домой.
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3 д.
Галина Войсковая
Одна моя знакомая тоже уверяла, что дом в котором живёт её мать с отчимом, оставил ей отец. Оказалось, при разводе родители решили не делить дом, а оформить его на дочь. Она же у них одна. Всё равно после их смерти ей достанется. Чего ж лишний раз по нотариусам ходить. Родная дочка не выгонит же мать из собственного дома. Может и здесь квартиру также оформили на дочь.
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2 д.
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