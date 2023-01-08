На Украине заявили, что Киеву предлагают корейский сценарий

По словам Данилова, это предлагают представители РФ.фото: pixabay.com/9743366--> Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование конфликта по «корейскому сценарию».
По словам Данилова, это предлагают представители РФ.фото: pixabay.com/9743366--> Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киеву предлагают урегулирование конфликта по «корейскому сценарию».
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