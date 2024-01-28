Почему якуты победили или власть обещала разобраться с мигрантами

Автор неуч.Не казахи приехали и просят гражданство России,а казахстанцы.Это совсем разные вещи и их надо знать.Есть в Казахстане ,или были еще имеющие медали За оборону Ленинграда.Они не казахи,они русские.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

пора проверить 50 % всех мигрантов от киргизов , узбекоа , айзеров в особенности и армян тоже подонки на законность получения паспорта ? на законность приобретения жилья -кого обманули и выгнали ? как они навезли детей малолетних и устроили в русские школы .? если дети не знают русского языка ? Выселить семьями на родину без права повторного прибытия в Россию .Когда это начнется ? Кто то ждет что бы они все благодаря англичанам начали уничтожать Россию уз нутри ?