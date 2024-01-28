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Почему якуты победили или власть обещала разобраться с мигрантами

Почему якуты победили или власть обещала разобраться с мигрантами

Политинформация Молодцы соседи. Я скажу так: национальные республики для мигрантов это крепкий орешек Например в Туве они никогда не будут борзеть.

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Комментарии
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Mихаил Р
В Тыве и Бурятии и русским то находиться опасно, не то что мигрантам.
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4 час.
Nikolai Kamenski
Автор неуч.Не казахи приехали и просят гражданство России,а казахстанцы.Это совсем разные вещи и их надо знать.Есть в Казахстане ,или были еще имеющие медали За оборону Ленинграда.Они не казахи,они русские.
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3 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
пора проверить 50 % всех мигрантов от киргизов , узбекоа , айзеров в особенности и армян тоже подонки на законность получения паспорта ? на законность приобретения жилья -кого обманули и выгнали ? как они навезли детей малолетних и устроили в русские школы .? если дети не знают русского языка ? Выселить семьями на родину без права повторного прибытия в Россию .Когда это начнется ? Кто то ждет что бы они все благодаря англичанам начали уничтожать Россию уз нутри ?
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23 мин.

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