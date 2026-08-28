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Контрафронт

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Колумбия: Четверо военнослужащих были ранены во время столкновений с боевиками Армии национального...

Колумбия: Четверо военнослужащих были ранены во время столкновений с боевиками Армии национального освобождения (ELN), использовавшими вооруженные дроны, в муниципалитете Пелайя, департамент Сезар, 27 августа.

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