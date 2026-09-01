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Рязанские новости

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Малков поручил усилить реализацию программы «Активное долголетие» в Рязанской области

Малков поручил усилить реализацию программы «Активное долголетие» в Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков прокомментировал работу по развитию региональной программы «Активное долголетие – здоровая Рязань», которая реализуется по поручению главы региона в рамках национального проекта «Семья».

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