Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об объединяющей роли веры

Митрополит Марк подчеркнул важность религии - так, православные по всей стране посещают храмы, молятся перед одними и теми же иконами, причащаются: "Ближе, чем единство вокруг Церкви, вокруг евхаристической чаши, быть не может".
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