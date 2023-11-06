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62ИНФО | Новости Рязани

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об объединяющей роли веры

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об объединяющей роли веры

Митрополит Марк подчеркнул важность религии - так, православные по всей стране посещают храмы, молятся перед одними и теми же иконами, причащаются: "Ближе, чем единство вокруг Церкви, вокруг евхаристической чаши, быть не может".

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