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Очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов состоится 15 ноября

Региональные парламентарии рассмотрят н ней около 50 вопросовРегиональные парламентарии рассмотрят н ней около 50 вопросовКлючевые вопросы повестки с руководителями комитетов и фракций сегодня обсудила спикер областного Собрания Екатерина Прокопьева.

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