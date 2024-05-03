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Живая Кубань

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  • валерий лисицын
    Просят защитить их от беспредельщиков,  ну и что защитили ? Долго просить придётся, а не лучше ли собраться и отлупит...Дебоширы целый го...
  • Людмила Абрамова
    и на каких таких основаниях они там находились незаконно и почему их не выдворили из России?В хуторе Ленина п...
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    Конечно. Судить.Стримерша из Крас...

Бывший кубанский чиновник, осуждённый за взятку, вышел из тюрьмы раньше срока и ушёл на СВО

Бывший кубанский чиновник, осуждённый за взятку, вышел из тюрьмы раньше срока и ушёл на СВО

Бывший кубанский чиновник, осуждённый за взятку, вышел из тюрьмы раньше срока и ушёл на СВОКим Тертица, бывший заместитель министра сельского хозяйства Кубани, был осуждён в 2022 году за получение взятки в особо крупном размере и должен был провести в тюрьме 12 лет.

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