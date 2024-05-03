Бывший кубанский чиновник, осуждённый за взятку, вышел из тюрьмы раньше срока и ушёл на СВО

Бывший кубанский чиновник, осуждённый за взятку, вышел из тюрьмы раньше срока и ушёл на СВОКим Тертица, бывший заместитель министра сельского хозяйства Кубани, был осуждён в 2022 году за получение взятки в особо крупном размере и должен был провести в тюрьме 12 лет.