Страна и люди
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Страна и люди

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Минобороны показало видео с боями за Никаноровку в ДНР

Минобороны показало видео с боями за Никаноровку в ДНР

Опубликованы кадры боев за населенный пункт Никаноровка на территории Донецкой Народной Республики. О его осовбождении военнослужащими 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» сообщалось сегодня .

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