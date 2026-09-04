Минобороны показало видео с боями за Никаноровку в ДНР

Опубликованы кадры боев за населенный пункт Никаноровка на территории Донецкой Народной Республики. О его осовбождении военнослужащими 85-й отдельной мотострелковой бригады 3-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» сообщалось сегодня .
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