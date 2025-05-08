Музею Победы на Поклонной горе исполнилось 30 лет

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Круглую дату отмечает в этом году музей Победы. Само его создание достойно отдельной книги: комплекс, без которого сейчас невозможно представить столицу страны, появился лишь спустя полвека после Великой Отечественной войны и теперь будто наверстывает упущенные годы.