Музею Победы на Поклонной горе исполнилось 30 лет

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Круглую дату отмечает в этом году музей Победы. Само его создание достойно отдельной книги: комплекс, без которого сейчас невозможно представить столицу страны, появился лишь спустя полвека после Великой Отечественной войны и теперь будто наверстывает упущенные годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии