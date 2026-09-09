Оздоровительные прогулки в Серебряном бору проходят по воскресеньям

В Серебряном бору открылся новый маршрут для оздоровительных прогулок. 6 сентября здесь начались первые занятия с амбассадором — Азизхоном Аскаровым, практикующим врачом-кардиологом, терапевтом, специалистом по функциональной диагностике и кандидатом медицинских наук.
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