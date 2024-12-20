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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Space Engineers 2 отправится покорять космос раннего доступа уже совсем скоро — под...

Space Engineers 2 отправится покорять космос раннего доступа уже совсем скоро — под...

Space Engineers 2 отправится покорять космос раннего доступа уже совсем скоро — подробности и предзаказ в российском SteamЧешская студия Keen Software House (не путать с разработчиками Enshrouded из Keen Games) представила Space Engineers 2 — сиквел популярной песочницы о строительстве и выживании в космосе.

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