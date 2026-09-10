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Новости Тамбова

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Сотрудница банка в Мичуринске помогла предотвратить мошенничество

Сотрудница банка в Мичуринске помогла предотвратить мошенничество

Работник банка в Мичуринске помогла предотвратить преступление. 4 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из отделений банка на улице Советской одна из посетительниц сняла крупную сумму денег.

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