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Царьград

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Минэкономразвития: ЦБ сохранил ставку 14% для баланса рисков

Минэкономразвития: ЦБ сохранил ставку 14% для баланса рисков

Минэкономразвития считает решение Центробанка РФ оставить ключевую ставку на уровне 14% годовых важным шагом для поддержания экономического баланса между инфляционными рисками и необходимостью стимулирования роста.

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