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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Семшов: «Если хочешь попрощаться со здоровьем, иди в тренеры. Но это наша роль»

Игорь Семшов: «Если хочешь попрощаться со здоровьем, иди в тренеры. Но это наша роль»

«У меня есть фраза для себя: «Если хочешь попрощаться со своим здоровьем, иди в тренеры». Но это наша роль.

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