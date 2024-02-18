В США заявили, что взятие ВС РФ Авдеевки говорит о близости завершения конфликта

REUTERS/Alexander Ermochenko Освобождение Авдеевки армией России свидетельствует о том, что конфликт постепенно близится к завершению, а у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются человеческие ресурсы, заявил в беседе с РЕН ТВ отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.
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