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  • Eduard
    Все обвинения фальшивые,сама власть в Германии преступная.Никакие законы р воррвстве не отмееялись,но их не применяют!Обвиненного в фин...
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РФПИ намерен создать с коллегами из КНР совместный фонд кино

РФПИ намерен создать с коллегами из КНР совместный фонд кино

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с медиакомпаниями в Китае создаст ряд проектов в рамках стратегии по поддержке продвижения кинопродукции РФ на рынке КНР и выхода китайских фильмов в российский прокат.

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