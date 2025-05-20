Марко Рубио: США за мир, Европа призывает к военным решениям

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Рим услышал мнения, что Европа стремится к конфликту. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп хочет сократить оборонные расходы в пользу экономического развития.
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