Леонтьев: Каховскую ГЭС начали уничтожать с лета 2022-го

Мало кто обращал внимание, но украинские СМИ в течение года до подрыва смаковали каждый удар «Хаймарсами» по Каховской ГЭС Об этом в эфире радио КП рассказал председатель Совета депутатов городского округа Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».