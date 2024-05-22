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82-летний водитель "Шевроле Нива" попал в больницу после ДТП

82-летний водитель "Шевроле Нива" попал в больницу после ДТП

21 мая в Ульяновском районе Калужской области произошла авария, сообщили в полиции. Во вторник в 11 часов 52 минут на 4 км дороги Ульяново-Брежнево-Озерно 82-летний водитель машины "Шевроле Нива" ехал в сторону Ульяново, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

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