82-летний водитель "Шевроле Нива" попал в больницу после ДТП

21 мая в Ульяновском районе Калужской области произошла авария, сообщили в полиции. Во вторник в 11 часов 52 минут на 4 км дороги Ульяново-Брежнево-Озерно 82-летний водитель машины "Шевроле Нива" ехал в сторону Ульяново, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.