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ФИФА ломает клубный футбол: еще одна дикость Инфантино? Моуринью жалуется, фанаты в бешенстве

ФИФА ломает клубный футбол: еще одна дикость Инфантино? Моуринью жалуется, фанаты в бешенстве

Есть и те, кто за.В конце сентября клубный футбол столкнулся с непривычной ситуацией. Чемпионаты остановились почти на три недели, и для многих болельщиков такая длинная пауза посреди сезона стала неожиданностью.

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