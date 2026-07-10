Контроль за топливом ужесточили в нижегородских детских лагерях

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Сроки и точки централизованной доставки детей на смены в лагеря и обратно взяли на особый контроль в Нижегородской области.
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