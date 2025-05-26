Эксперт Bitget Вугар Усизаде спрогнозировал рост курса BTC до $150 000 к концу года

Лето 2025 года может стать поворотным моментом для криптовалютного рынка: именно в этот период ожидается активная фаза роста, в ходе которой биткоин способен достичь диапазона $125 000–$150 000, а эфир — подняться до уровня $5000–$6000.
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