СПК ´Гигант´ делает ставку на развитие животноводства.

Животноводство подтянуть - такую задачу поставил перед собой председатель СПК ´Гигант´ Василий Жук, когда в феврале прошлого года возглавил хозяйство.
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