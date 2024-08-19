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Замоташки на тротуаре

Замоташки на тротуаре

Avia.pro - СМИ Подписчица прогнала халяльную перекусочную и замоташек Иркутск, суровая сибирская земля, где каждый житель знает цену чистоте и порядку, вновь стал сценой для настоящей драмы, в которой ключевые роли исполнили пара «замоташек» и неравнодушная подписчица.

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Комментарии
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Александр
Бреши дальше.
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4 час.
лина любимцева
Так об этом мне  рассказал пограничник.
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1 час.
лл
лина любимцева
Вы упрямый и тупой хам.
Ответить
1 час.

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