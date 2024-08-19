Замоташки на тротуаре

Avia.pro - СМИ Подписчица прогнала халяльную перекусочную и замоташек Иркутск, суровая сибирская земля, где каждый житель знает цену чистоте и порядку, вновь стал сценой для настоящей драмы, в которой ключевые роли исполнили пара «замоташек» и неравнодушная подписчица.