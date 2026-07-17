Незнакомец забежал во двор, искупался в чужом бассейне и скрылся

В английском городе Бернли камера видеонаблюдения запечатлела необычный поступок молодого человека. Во время жаркой погоды он заметил бассейн в одном из частных дворов, забежал на территорию, с разбега нырнул в воду, а затем быстро выбрался и скрылся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии