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Царьград

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  • ruslava Митькина
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"Вы ж мои дорогие…". Пугачёва после перерыва обратилась к русским

"Вы ж мои дорогие…". Пугачёва после перерыва обратилась к русским

"Вы ж мои дорогие…". Алла Пугачёва после солидного информационного перерыва обратилась к русским. Есть разные версии, по какому поводу "примадонна" вновь вспомнила о соотечественниках.

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