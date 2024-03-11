В Курганской области житель Казахстана получил российский паспорт. Фото

В Кетовском отделении МВД России (Курганская область) прошла церемония вручения паспорта гражданина РФ мужчине из Казахстана, который переехал в село Кетово для постоянного проживания и воссоединения с семьей.
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