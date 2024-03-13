Воспитатель из Братска перевела мошенникам почти миллион рублей

В Братске 63-летняя воспитательница одного из детских садов лишилась почти миллиона рублей. Женщина получила сообщение в мессенджере от лжезаведущей детсада, которая предупредила о звонке от сотрудников банка.
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