В Архангельской области активизировались лже-коммунальщики

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области проинформировало жителей региона о случаях мошенничества, связанных с визитами лжесотрудников коммунальных служб.
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