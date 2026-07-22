В Кремле не ждут перемен в зоне СВО после смены главкома ВСУ

Песков заявил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход боевых действийПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет к принципиальным изменениям на линии соприкосновения.