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Daily Storm

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В Кремле не ждут перемен в зоне СВО после смены главкома ВСУ

В Кремле не ждут перемен в зоне СВО после смены главкома ВСУ

Песков заявил, что кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход боевых действийПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) приведет к принципиальным изменениям на линии соприкосновения.

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